È ricoverata al Policlinico di Monserrato una donna romena residente da anni a Nuraminis, rimasta ferita dopo una violenta aggressione avvenuta domenica sera. La donna, che lavora nell’assistenza agli anziani, ha riportato lesioni alla milza, alcune costole fratturate e un trauma cranico.

Secondo quanto riferito ai carabinieri, all’origine dell’episodio ci sarebbe una discussione nata da vecchi dissapori di vicinato. La lite sarebbe degenerata nei pressi dell’abitazione della donna, in via Nazionale, dove vive con il figlio di 20 anni e assiste un anziano.

La situazione sarebbe rapidamente sfuggita di mano: la donna sarebbe stata colpita con calci e pugni e sarebbe finita a terra. Il figlio avrebbe tentato di intervenire per difenderla, venendo a sua volta aggredito. Resta da chiarire se all’episodio abbia partecipato una sola persona o se siano coinvolti altri soggetti. Curata in pronto soccorso e tornata a casa, ha poi avuto necessità di tornare in ospedale a causa dei forti dolori che hanno reso necessario il ricovero.