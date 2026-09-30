Quartu Sant’Elena, tutti al mare con i bus del Ctm: in poco più di 2 mesi sono quasi 14mila i passeggeri che ne hanno usufruito.

L’Assessora Romina Mura: “Apprezzato dai giovani, deve diventare strutturale”

Il Presidente CTM Rodin: “Collaborazione costruttiva per garantire servizi mirati”.

Le previsioni erano ottimistiche, i primi riscontri erano stati confortanti, il dato finale è la conferma della bontà dell’iniziativa: il servizio sperimentale di trasporto pubblico verso le spiagge di Quartu Sant’Elena ha cambiato il modo di vivere, o quanto meno raggiungere, il litorale. Ci sono quasi 14mila ‘firme’ a raccontarlo. È il dato finale dei passeggeri che dal 4 luglio al 13 settembre 2026 hanno scelto la linea diretta del trasporto pubblico locale tra via Beethoven e le spiagge del litorale, comprese le più distanti Mari Pintau, Kal’e Moru e Geremeas-Marongiu.

La ‘navetta’ quartese pensata per raggiungere, partendo dal centro città, le spiagge del lunghissimo litorale ha convinto cittadini e turisti. Voluta dall’Amministrazione comunale, finanziata con l’imposta di soggiorno e realizzata dal CTM, la novità dell’estate appena conclusa ha permesso di raggiungere il mare in maniera più semplice, comoda e sostenibile, a vantaggio anche delle attività economiche della costa.

Le nuove linee hanno permesso di potenziare l’accessibilità delle aree del litorale di Quartu, con particolare riferimento alle spiagge di Capitana, Is Mortorius, Mari Pintau, fino a Geremeas (località Marongiu), offrendo un’alternativa sicura all’uso del mezzo privato. Il servizio è stato erogato in una fascia oraria estesa, in maniera tale da coprire le ore più frequentate per la balneazione, con la modalità a chiamata, prenotabile quindi attraverso il call center gestito da CTM, proprio per garantire un’efficace risposta alla domanda effettiva.

Il servizio, finanziato grazie alle risorse dell’imposta di soggiorno, con un costo finale di 110mila euro, è stato garantito tutti i giorni della settimana, dal 4 luglio al 13 settembre 2026, per un totale di 71 giorni, con operatività dal lunedì alla domenica, ad esclusione, come previsto in convenzione, della giornata festiva del 15 agosto. Complessivamente, i volumi di utilizzo hanno evidenziato i picchi più significativi nelle giornate infrasettimanali, con un record di 352 passeggeri giornalieri a inizio agosto.

La soddisfazione dell’Assessora ad Ambiente, Mobilità sostenibile e Trasporti Romina Mura: “I numeri relativi alla fruizione del servizio di collegamento Quartu-Geremeas sono la piacevole conferma della felice intuizione della nostra Amministrazione nell’istituire la linea estiva di collegamento della città con le nostre località costiere più rinomate. Un successo che ci restituisce anche alcuni interessanti spunti di riflessione per il futuro. Riteniamo infatti che tale linea estiva debba diventare strutturale e in quanto tale dovrebbe essere inserita nel Contratto di servizio CTM-RAS dei prossimi anni. E così pure i servizi di TPL che rispondono a esigenze specifiche, turistiche ad esempio, ma penso anche alla mobilità dei soggetti fragili e degli anziani, ai servizi a chiamata, con un occhio di riguardo per i nostri territori extraurbani”.

“Mi preme inoltre evidenziare che quando i servizi sono presenti e corrispondenti alle loro esigenze i nostri ragazzi e le nostre ragazze, fra i principali fruitori della linea Quartu-Geremeas, scelgono il trasporto pubblico per muoversi – prosegue l’esponente della Giunta Milia -. Partendo anche da questo dato, oltre che da alcune sperimentazioni già realizzate, come ad esempio la circolare notturna Piazza Matteotti -Poetto del Comune di Cagliari erogata sempre da CTM, dovremmo assecondare la tendenza, e quindi, attraverso la predisposizione di servizi adeguati, costruire le condizioni perché diventi l’abitudine del presente e ancora di più del futuro, con i nostri giovani che potrebbero muoversi abitualmente coi mezzi pubblici anche per andare a ballare e a divertirsi”.

“Il rapporto di collaborazione con il Comune di Quartu Sant’Elena è stato particolarmente intenso e orientato a individuare risposte concrete alle esigenze di mobilità e alla sicurezza del territorio – spiega il Presidente di CTM S.p.A. Fabrizio Rodin -. Sono state numerose le interlocuzioni con il Sindaco e con l’Assessora Romina Mura, che hanno consentito di approfondire esigenze, criticità e opportunità, nonché di sviluppare diverse iniziative a favore della mobilità nel litorale quartese. Il servizio QG Quartu-Geremeas rappresenta una delle espressioni più significative di questo percorso e una risposta pensata per collegare il centro abitato con le spiagge, garantendo un’alternativa di mobilità pubblica anche nei periodi di maggiore affluenza”.

“Il lavoro con il Comune – prosegue Rodin – ha anche interessato le cosiddette zone a domanda debole, con il progetto Embracer, dove è stato particolarmente importante individuare modalità di servizio capaci di rispondere in modo efficace alle specifiche caratteristiche della domanda di mobilità. Si tratta di un percorso di collaborazione che conferma quanto sia importante il confronto costante tra azienda e Amministrazione locale per progettare servizi sempre più aderenti alle esigenze di residenti, visitatori e turisti”.