Quartu Sant’Elena ha la sua reginetta: si chiama Delya Lorena Facchiano, 14 anni, ha incantato la giuria tecnica e il pubblico.

Grande successo alle finali 2025 di Miss Città di Quartu, ieri si è rinnovato per il 21° anno consecutivo, nell’area spettacoli di una pizzeria, l’appuntamento annuale alla ricerca della Reginetta 2025 della terza città della Sardegna, grazie all’associazione Quartese A.M.A.E.S. (Associazione musicale artistica e sociale) presieduta da Gianfranco Campus.

La serata ha messo alla prova le 14 concorrenti aspiranti miss non solo con defilè in casual, boody ed elegant: le miss hanno dovuto affrontare prove di traduzione del dialetto sardo campidanese in italiano. Anche se giovanissime, quasi tutte hanno dimostrato la conoscenza del dialetto.

È stato un duro compito per la giuria scegliere la Miss Città di Quartu 2025 poiché le 14 finaliste “erano tutte carine e dolcissime, ma la bellezza e l’estrema dolcezza della quattordicenne Delya Lorena Facchiano, hanno incantato la giuria tecnica e il pubblico, la giovane studentessa quartese è stata incoronata dalla miss uscente del 2024 Samanta Muscas.

Si porta a casa un book fotografico professionale realizzato da Pier Marconcini e vari premi degli sponsor, inoltre realizzerà, assieme alle altre 5 classificate, il calendario 2026″.

Il concorso oramai è un trampolino di lancio per le giovani ragazze di Quartu e hiterland per i concorsi nazionali.