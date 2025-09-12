Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 13 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che deter mine rà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mare poc o mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28 ° C e la minima di 20 °C. I venti sarann o debol i al mattino e provenienti da Nord- Nordoves t, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 8 °C e la minima di 1 9 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudovest . A Oristano la giornata sarà soleggiata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31 ° C e la minima di 18 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza s erena con stratificazioni in transito la sera . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 9 ° C e la minima di 1 8 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nord ovest, deboli al pomeriggio da Ov es t . Ci aspetta dunque un Sabato in prevalenza s ereno e soleggiato con temperature che raggiunge ranno a massime di 3 1 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba