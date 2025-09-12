Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 13 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 20°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 19°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudovest. A Oristano la giornata sarà soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 18°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena con stratificazioni in transito la sera. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29° C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, deboli al pomeriggio da Ovest. Ci aspetta dunque un Sabato in prevalenza sereno e soleggiato con temperature che raggiungeranno a massime di 31°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona fine settimana e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba