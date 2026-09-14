Serramanna domani si ferma per l’ultimo saluto a Federico: proclamato il lutto cittadino, bandiere a mezz’asta e nelle scuole di parlerà di sicurezza stradale.

Per la prematura ed improvvisa scomparsa del giovane Federico Chia il sindaco Gabriele Littera ha firmato oggi l’ordinanza. L’intera comunità di Serramanna è stata profondamente colpita dalla tragica notizia della morte del 17enne a causa di un fatale incidente motociclistico.

“Il gravissimo lutto ha suscitato un’immensa commozione, profondo dolore e sconcerto in tutta la cittadinanza, la quale si è stretta spontaneamente intorno al dolore della famiglia” si legge.

“Ritenuto doveroso interpretare il comune sentimento della popolazione, manifestando

in modo solenne il dolore del paese e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale ai familiari del giovane, così duramente colpiti da una perdita così devastante e inaccettabile” è stata indetta “la proclamazione del lutto cittadino per domani, giorno in cui si

svolgeranno le esequie del giovane Federico, in segno di profondo rispetto, partecipazione

e cordoglio dell’intera comunità”.

Verranno esposte le bandiere a mezz’asta (o listate a lutto) sugli edifici comunali e sugli

altri uffici pubblici presenti sul territorio comunale per l’intera durata della giornata, sospese tutte le manifestazioni pubbliche a carattere ludico, ricreativo o festoso eventualmente organizzate dall’Amministrazione o patrocinate dalla stessa.

Il sindaco invita “i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni sociali e produttive a esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività durante il corso della cerimonia funebre, che si terrà dalle ore 17.00, o comunque evitando

comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino”.

Non solo: ai dirigenti scolastici e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio è stato chiesto di “favorire, nella mattinata o nei giorni successivi, un momento di riflessione comune con gli studenti sulla tragica scomparsa del loro coetaneo e sul valore della vita e della sicurezza stradale”.