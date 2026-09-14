Tragedia nelle acque di Alghero alla vigilia del Campionato Italiano di Qualificazione di Pesca in Apnea, in programma il 18 e 19 settembre. Un assistente di gara, sub esperto, è morto questo pomeriggio durante una ricognizione del campo di gara. Le cause del decesso sono ancora da accertare.

L’uomo era impegnato nei test preliminari alla competizione, una fase necessaria per verificare i fondali e le caratteristiche delle zone interessate dalle prove. Per motivi ancora da chiarire qualcosa è andato storto e i soccorsi non sono riusciti a evitare la tragedia.

Il corpo è stato recuperato e trasferito alla banchina del porto di Alghero, dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti. La morte dell’assistente di gara colpisce il mondo della pesca in apnea a pochi giorni dalla manifestazione nazionale, organizzata dal GS Corallo Sub, che dovrebbe portare in città decine di atleti da tutta Italia.