Ritardi su ritardi all’aeroporto di Elmas, appuntamenti saltati e disagi per i cittadini: “Non è possibile continuare così”.

Se quello per Amsterdam ha avuto solo poche decine di minuti di ritardo, il volo per Bologna, invece, ben due ore. La denuncia di un lettore di Casteddu Online: “Dovevo prendere il volo delle 14:20 Cagliari-Bologna ma ci hanno comunicato ben due ore di ritardo. Alle 16:20 ho perso un incontro importante a Bologna, al Rizzoli, perché ho un tendine rotto”.

Una visita medica saltata, quindi, a causa di un disguido che capita spesso nell’aeroporto più importante della Sardegna.