Cagliari, attraversamenti pedonali sempre più degradati e una piazza del Carmine che, alla riapertura del mercato dell’antiquariato, si è presentata in condizioni tutt’altro che decorose. A segnalare la situazione è un cittadino, Gabriele, che punta l’attenzione sullo stato delle strisce pedonali di viale Buoncammino e, più in generale, sulla situazione della pulizia in città.

“La maggior parte degli attraversamenti pedonali di Cagliari è in questo stato, per non parlare delle periferie”, denuncia il lettore, segnalando in particolare le condizioni della segnaletica orizzontale lungo viale Buoncammino.

Nel mirino anche piazza del Carmine, visitata domenica mattina in occasione della riapertura del mercato dell’antiquariato. Secondo la segnalazione, l’area si sarebbe presentata con una quantità di guano tale da rendere poco decoroso uno degli spazi centrali della città, proprio nel giorno di un appuntamento che richiama cittadini e visitatori.

Da qui la domanda polemica rivolta all’amministrazione: “Ma la pulizia a Cagliari è stata abolita?”. Una segnalazione che riporta al centro dell’attenzione il tema del decoro urbano e della manutenzione degli spazi pubblici, dal centro alle periferie.