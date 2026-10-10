Ad accorgersi del guasto sono stati i tanti automobilisti di passaggio che hanno notato l’imponente perdita al bordo della carreggiata: acqua potabile che sgorga via inesorabilmente e la paura ora è che, per riparare nuovamente il guasto, si preveda un’altra interruzione dell’erogazione del bene primario. Un ennesimo guasto, insomma: mercoledì 7 ottobre le squadre di Abbanoa hanno effettuato un intervento di manutenzione urgente sulla condotta nei pressi della rotatoria tra viale Colombo e via Marconi. Nei giorni precedenti era stata infatti riscontrata una dispersione: i tecnici hanno effettuato i sopralluoghi e programmato l’intervento che, considerata la particolarità del punto (si tratta di uno degli snodi principali della rete idrica cittadina) ha richiesto di operare con la condotta del tutto libera dall’acqua.