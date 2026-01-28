Nella giornata di ieri martedì 27 gennaio, i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti in via delle orchidee, località Santu Lianu, a Quartu Sant’Elena per la messa in sicurezza di un grosso masso di granito dal peso stimato di 3,5 tonnellate, caduto dal colle attiguo in un viottolo d’accesso di un’abitazione privata, abitata da due coniugi di ottanta anni probabilmente le cause dovute al maltempo che in questi giorni sta imperversando il cagliaritano.

Sul posto è intervenuta una squadra della centrale operativa del Comando di Viale Guglielmo Marconi con il supporto dell’autogrù per la rimozione,

evitando la possibile caduta verso un muro perimetrale della propietà e la strada pubblica di collegamento con dei centri abitati limitrofi e il quartiere della località Niu Crobu.

Il masso è stato imbragato e messo in sicurezza in un’area pianeggiante della zona, evitando rischi per la pubblica incolumità delle persone e veicoli in transito nella pubblica via.