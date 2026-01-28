È mancato all’affetto dei suoi cari
Giampaolo Sorrentino
Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, i figli Valeria,
Alessandra con Carlo, Efisio con Maria Grazia, Maria Grazia, i nipoti
Francesca, Laura, Sophia, Shamuel, Francesco e Mattia.
I funerali avranno luogo Giovedì 29 alle ore 11.30
nella Cappella del Cimitero di San Michele.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino