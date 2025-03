Investita, fatta volare per decine di metri e poi schiantata sull’asfalto. E’ successo in mattinata a Quartu, nella rotonda fra viale Msrconi e viale Colombo. Immediatamente soccorsa, la donna è stata trasportata in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari. Sul posto con il 118 polizia municipale e forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.