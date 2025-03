Monserrato, malvivente in azione durante la notte, distrutta la vetrata di una palestra con la griglia di un tombino. È la quinta volta da novembre che l’attività riceve la visita, sgradita, dei ladri. La titolare: “Ho preso tutte le precauzioni, niente più c’è da rubare”. Danni ingenti, sinora ben tremila euro, per aggiustare e ricomprare i beni distrutti e sottratti. Situata in una delle vie principali della città più videosorvegliata di tutto l’hinterland cagliaritano, le immagini dei sistemi pubblici e privati sono già al vaglio da parte delle forze dell’ordine.

Quella di ieri notte non è stata l’unica attività presa di mira, almeno un’altra è stata violata e la rabbia da parte di imprenditori e commercianti aumenta, sempre più.

“La prima volta è stato portato via l’incasso della giornata, la seconda volta il pc, dopodiché in palestra abbiamo più lasciato niente che potesse essere prelevato. Abbiamo rinforzato anche l’entrata, infatti 10 giorni fa hanno provato a entrare, nuovamente, senza successo e ieri notte chi ha commesso il reato ha usato la griglia di un tombino per distruggere il vetro”.

Solo danni e niente bottino il frutto dell’azione del malvivente e la tenacia dei proprietari che non si arrendono e, di certo, “non stiamo seduti a guardare”.