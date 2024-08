Quartu, il canile lager non è stato smantellato: “Per portare al sicuro 120 cani servono 250mila euro”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È nuovamente in stand by il futuro dei 120 cani tenuti in un canile lager nelle campagne quartesi di Santu Lianu dalla 52enne disoccupata Fiorella Dellacha e dalla madre ottantenne, entrambe denunciate ieri dai carabinieri per maltrattamento di animali e gestione illecita di rifiuti. L’intervento dei militari ha portato, di rimbalzo, col sequestro dell’area, il Comune a continuare a essere “capofila” in solitaria della vicenda, molto triste. Non ci sono infatti strutture immediatamente disponibili ad accogliere tutti gli animali, come osservato anche dal magistrato di turno. E allora, si riparte quasi dal via. Quasi, perchè visto che è il Comune a doversi occupare di trovare una sistemazione migliore per tutti gli animali, gli uffici sono già all’opera: “Servono almeno 250mila euro”, afferma il vicesindaco Tore Sanna. “È già partita una ricerca minuziosa di strutture, anche fuori provincia, che possano ospitare i cani. Siamo al lavoro ma avremo l’esigenza, per risolvere definitivamente il problema, di riprendere un filo di coordinamento e aiuto con Asl, magistrato e carabinieri”. Questo perchè “non dobbiamo solo risolvere il problema dei cani ma anche delle due persone che li detengono. Averli affidati alle nostre cure non ha mica risolto il problema. Dobbiamo agire per convincere le due donne ad andare via da quel terreno, per il quale hanno già ricevuto mesi fa uno sfratto da parte della proprietaria”. Per i cani, invece, in prima linea c’è già “il dirigente del settore comunale dell’Ambiente. Vorrei ricordare che, chi plaude a ciò che le due donne stanno facendo coi cani, che reperire 250mila euro vorrà dire”, con molta probabilità, “tagliare su altri settori importanti per la nostra città”.