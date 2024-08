Minaccia di morte la mamma e aggredisce i carabinieri, 50enne ubriaco in manette a Villaputzu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella serata del 4 agosto a Villaputzu, i Carabinieri del Posto Fisso di Costa Rei hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato un 50enne del luogo. I militari erano intervenuti presso l’abitazione dell’uomo poiché questi, in evidente stato di alterazione psico fisica verosimilmente dovuta all’abuso di sostanze alcoliche aveva minacciato di morte la madre; l’uomo, anziché calmarsi assumeva sin da subito un atteggiamento ostile nei confronti dei militari, minacciandoli, spintonandoli e danneggiando il cofano e lo sportello dell’autovettura di servizio. Appena immobilizzato, il 50enne è stato dichiarato in arresto e secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della udienza con rito per direttissima che avverrà oggi presso il Tribunale di Cagliari.