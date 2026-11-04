Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti tempestivamente presso un esercizio pubblico di via Malta a Cagliari a seguito di segnalazioni relative a un avventore che disturbava pesantemente la clientela e i dipendenti. Giunti sul posto, i militari hanno individuato un disoccupato residente a Sinnai in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Durante le fasi di contenimento e identificazione, l’uomo si è scagliato contro gli operatori con insulti, minacce di morte, calci e pugni. Fortunatamente nessun militare ha riportato lesioni.