Mistero sulla morte di Fabio Vacca, 47 anni, di Gonnosfanadiga: è deceduto all’oncologico prima di un intervento chirurgico. La famiglia vuole capire cosa sia successo all’uomo e ha sporto denuncia: salma sequestrata e funerale rinviato “per questioni legali”. Verrà effettuata l’autopsia sul corpo del giovane uomo che era in attesa di essere operato: Vacca aveva problemi di salute, era talassemico, e da settimane non stava bene. Era stato ricoverato anche al nosocomio di San Gavino Monreale.

Ora saranno gli esami autoptici a far luce sulle cause del decesso, l’autopsia è prevista per domani.