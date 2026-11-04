Cagliari, ennesimo furto alla Marina: via il borsello a un lavoratore, all’interno c’erano documenti, chiavi, carte di credito e qualche contante.

È accaduto questa mattina e a lanciare l’allarme è la moglie dell’uomo che ha subito il furto: “Mio marito è appena stato derubato nella zona della Marina. Il ladro ha aperto il furgone e si è portato via un borsello con all’interno chiavi, documenti, qualche contante e le carte di debito/credito in un portafoglio piccolo nero. Le carte sono state tutte disattivate”.

La speranza è che qualcuno trovi i documenti (Giampiero C.) e li consegni al proprietario.