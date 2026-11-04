La Criticità Ordinaria interesserà la zona di Cagliari. In vigore dalle 18 di oggi, mercoledì 4 per tutta la Sardegna anche un Avviso di Condizioni Meteo Avverse per pioggia e temporali

Allerta Meteo Gialla per rischio idrogeologico dalle 00,00 alle 23,59 di giovedì 5 novembre 2026

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha diramato un Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico con Criticità Ordinaria (Allerta Gialla) in vigore dalle 00,00 alle 23,59 di giovedì 5 novembre 2026.

Pubblicato anche un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse per piogge e temporali che, sempre con scadenza alle 23,59 di domani, interesserà in generale tutta la Sardegna già a partire dalle 18 di oggi, mercoledì 4 novembre 2026.

Per l’intera giornata di giovedì 5 (dalle 00,00 alle 23,59), il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Secondo l’avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.