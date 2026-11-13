Quartu Sant’Elena, i panda meglio dei big di Capodanno: pronti a scendere in pista anche quest’anno, il simpatico duo che accende la notte a suon di lucine colorate fa incetta di consensi più del cantante famoso per salutare il nuovo anno. Milia: “A noi non basta riempire una piazza per una notte, vogliamo costruire una città in cui valga la pena venire durante tutto l’anno”. Pochi introiti, insomma, e spese folli che non ricompensano gli sforzi: a poco più di un mese dal 31 dicembre, il sindaco di Quartu interviene sulla questione.

Se nel Nord dell’Isola Zucchero, Irama e Anna scalderanno la notte di San Silvestro a suon di hit e tappi di spumante pronti a saltare allo scoccare della mezzanotte, a Quartu le uniche luci che brilleranno saranno quelle degli occhi dei bambini nel guardare i due panda posizionati nella rotonda principale della città.

Come capita ormai ciclicamente quando si avvicina il Capodanno, “dall’opposizione riparte il tormentone dei Grandi Eventi (che a quanto pare interessano solo per la notte di San Silvestro) e dell’opportunità di avere accesso a larghe elargizioni regionali per richiamare in città chissà quali flussi turistici. Mi sembra abbastanza palese che tale ipotesi manchi di un’analisi strutturata che la sostenga, un approfondimento che può peraltro essere risparmiato grazie a un semplice ragionamento logico.

Il teorema che anima coloro che attribuiscono una funzione quasi magica ai Grandi Eventi si basa sulla convinzione che il concerto di un artista di livello nazionale, in qualsiasi luogo si svolga, garantisca l’arrivo di un ingente numero di turisti. È evidente si trascurino diverse variabili. Innanzitutto il periodo in cui si svolge: viviamo in un’Isola, sono tanti gli aspetti da valutare correlati al calendario: dai collegamenti aerei alla fruibilità delle strutture ricettive, sino ai servizi turistici” spiega il sindaco Graziano Milia.

“Entra quindi in gioco la domanda. Durante le festività i posti negli aerei sono notoriamente occupati da sardi che rientrano a casa, mentre i voli per i non residenti sono pochi e costosi. A quei concerti vanno quindi per lo più sardi, non c’è domanda nuova. E d’altronde la stessa tempistica lo conferma: non si attirano turisti con così poco preavviso. Tanto meno se si esibiscono artisti nazionali che magari nella penisola hanno in programma tante altre date del loro tour.

Altro elemento non meno importante è la spesa dedicata. Le risorse regionali vengono ripartite tra decine di Comuni. La conseguenza è una forte concorrenza, con proposte destinate come detto a una platea limitata, e con costi e cachet che inevitabilmente crescono. Tutto questo a fronte di un bando che finanzia al massimo il 50% delle spese: per ottenere 300mila euro di contributo, Quartu dovrebbe spenderne altrettanti, con ulteriori oneri a carico dell’ente quali sicurezza e pulizia.

In conclusione, scegliere di organizzare spettacoli a Capodanno è legittimo, ma a noi non basta riempire una piazza per una notte, vogliamo costruire una città in cui valga la pena venire durante tutto l’anno. Un Grande Evento ha senso quando porta davvero flussi turistici, quando coinvolge le imprese, le associazioni e gli operatori del territorio, quando fa conoscere il valore di Quartu: il litorale, la laguna, il patrimonio storico-archeologico-architettonico, le tradizioni, la vocazione per lo sport. Le risorse che il Capodanno ci chiederebbe vanno lì e al cartellone culturale locale”.