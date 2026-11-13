Is Arenas si prepara a cambiare volto. Quasi 8 milioni di euro per ridisegnare l’area attorno alla cittadella sportiva di via Beethoven, con nuovi parcheggi, spazi verdi, una zona destinata al mercato, uno skate park e un nodo di scambio per chi vuole raggiungere il litorale utilizzando il trasporto pubblico. La Giunta comunale di Quartu Sant’Elena ha adottato e preso atto del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica del PIA, avviando così un percorso che punta a trasformare l’intero comparto in uno spazio attrezzato con servizi per lo sport, il commercio, il turismo e la socialità.

Il progetto dovrà ora affrontare le procedure di screening ambientale e ottenere i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni regionali. Solo al termine di questo passaggio potrà arrivare l’approvazione definitiva.

Una particolare attenzione è stata riservata alla tutela ambientale, considerata la vicinanza con la zona umida del Molentargius. Il progetto è stato rielaborato recependo le condizioni indicate dalla Regione, con una revisione dei confini in coerenza con quelli del Parco Molentargius-Saline e del Piano paesaggistico e la previsione di una fascia di protezione verso lo stagno. Le aree verdi saranno dotate di irrigazione automatizzata a goccia e sistemi per la raccolta delle acque meteoriche.

«Abbiamo ridefinito tutto il comparto, eliminando la struttura destinata al Centro di educazione stradale, non più coerente con la programmazione», spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonio Conti. L’edificio, inizialmente concepito anche come fermata di un’ipotetica metropolitana di superficie, è stato stralciato alla luce del nuovo Piano della mobilità sostenibile.

Uno dei capitoli principali riguarda i parcheggi, pensati per rispondere alle esigenze di chi frequenta lo stadio, il Palazzetto dello sport e il vicino campo di Sa Cora. Sono previsti tre distinti spazi di sosta per un totale di 679 posti auto, così da evitare che il pubblico degli impianti sportivi continui a riversarsi nelle strade residenziali della zona.

Nel dettaglio, il parcheggio A, in posizione centrale rispetto agli impianti, avrà 256 posti, di cui 16 riservati alle persone con disabilità e un’area per la ricarica dei veicoli elettrici. Il parcheggio B disporrà di 75 stalli, mentre il parcheggio C sarà il più grande, con 348 posti. Tutte le aree saranno dotate di illuminazione pubblica.

Gli spazi potranno inoltre essere utilizzati con funzioni diverse a seconda delle necessità. Nei giorni di mercato, l’area ospiterà 141 posteggi, compresi quelli per gli operatori alimentari dotati di banchi frigoriferi. Sono previste colonnine per l’approvvigionamento di acqua ed energia elettrica, mantenendo contemporaneamente 256 posti auto disponibili. Una soluzione che consentirebbe anche di superare gli attuali disagi legati al mercato organizzato in via della Musica, con le ripercussioni sul traffico che ne conseguono.

Novità anche sul fronte dello sport e dell’aggregazione giovanile. Il progetto comprende uno skate park di circa 5.300 metri quadrati, attrezzato con rampe, half pipe, fun box, rail slide e drop in. Previsti anche panchine per assistere alle esibizioni e un impianto di illuminazione. L’area sarà accompagnata dalla piantumazione di specie autoctone, secondo le indicazioni approvate dal Parco di Molentargius, e sarà recintata con elementi omogenei a quelli già presenti al Palazzetto di via Beethoven.

La nuova organizzazione di Is Arenas guarda anche alla mobilità verso le spiagge. Sulla scia della sperimentazione avviata la scorsa estate dal Comune insieme al CTM per il trasporto pubblico locale, l’amministrazione punta a rendere strutturale il servizio. I nuovi parcheggi potranno quindi funzionare anche come area di interscambio: gli automobilisti potranno lasciare qui la propria vettura e proseguire verso il litorale con i mezzi pubblici, contribuendo a ridurre il traffico diretto alle spiagge.

L’investimento complessivo sfiora gli 8 milioni di euro. L’adozione del progetto da parte della Giunta rappresenta il passaggio preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale da parte dell’assessorato regionale all’Ambiente e per l’accesso ai finanziamenti già previsti dall’assessorato regionale dei Lavori pubblici.

«L’Ambiente esprime il parere, ai Lavori pubblici regionali spetta il finanziamento», precisa Conti. L’amministrazione confida che la documentazione presentata sia sufficiente a ottenere il via libera. Un passaggio decisivo per arrivare all’approvazione del progetto esecutivo e dare concretezza alla riqualificazione di un’area strategica per Quartu.