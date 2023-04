Quartu, Capoterra e 131 nella zona di Sestu: pioggia di milioni per le strade dell’area vasta

Dodici interventi in undici comuni della città metropolitana di Cagliari per migliorare la viabilità. Da viale Marconi alla strada che farà uscire dal semi-isolamento Burcei un investimento di circa sessantotto milioni. Il piano è stato presentato questa mattina a Monte Claro dal sindaco metropolitano Paolo Truzzu e dal delegato alla mobilità Antonello Floris. “Quattro anni di duro lavoro- ha detto Truzzu- per migliorare la sicurezza e la pedonalitá”. I lavori, aggiudicati a fine 2022 e tutti al via tra marzo e maggio 2023, includono il restyling del tratto di viale Marconi tra Quartu Sant’ Elena e Quartucciu, di due tratti della ex SS 131 a Sestu e la manutenzione straordinaria di molteplici strade provinciali e intercomunali, tra cui la ex Sulcitana tra Elmas e Assemini, la SP 15 Maracalagonis, Settimo, Sinnai, la via Brigata Sassari tra Quartu e Quartucciu, il collegamento tra la SS 195 e il porto turistico di Perd’e Sali e il raccordo di Sa Cantonera che collega Sestu alla ex SS 131. Già avviato a marzo l’intervento sul tratto della SP 15 che va dall’incrocio con la via Nazionale a Maracalagonis fino al confine con il Comune di Sinnai, mentre partiranno a breve i lavori direzione rotatoria di Sa Funtanedda e quelli sul tratto dalla rotatoria della zona industriale di Sinnai fino all’ingresso del centro abitato. In programma anche la manutenzione di tutta la SP 17 da Quartu a Villasimius e della SP 92, la strada ad alto traffico commerciale che collega le Saline Conti Vecchi alla Pedemontana, in territorio di Capoterra. Sempre a Capoterra, sarà completata la circonvallazione inaugurata lo scorso anno con la realizzazione del tratto compreso tra la rotonda in prossimità del campo di calcio e l’innesto con la provinciale 1 in zona Is Olias.

“Una menzione a parte”, hanno spiegato Truzzu e Floris, “merita la realizzazione della nuova strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis, attesa da oltre un ventennio, per la quale sono stati stanziati 48 milioni di euro ed è imminente la stipulazione del contratto di appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dell’opera. Un ultimo intervento, al via sempre tra aprile e maggio, riguarda la realizzazione dell’attraversamento pedonale in sicurezza tra la stazione ferroviaria di Villaspeciosa e l’abitato di Uta”.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)