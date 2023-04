Cagliari, uova di Pasqua e peluche per i piccoli malati di Brotzu e Microcitemico

Uova di Pasqua e peluche per i bambini del Microcitemico e del Brotzu. I doni sono della fondazione Amelia Sorrentino, intitolataalla bimba tragicamente scomparsa qualche anno fa. “La gioia mista al dolore” scrive Corrado Sorrentino, fondatore dell associazione e papà di Amelia, “perché l’intento è quello di portare un sorriso e dare forza, solo poi vedi Diletta, così piccola, timida, sa che quel dono è per lei e forse anche sorride dietro la mascherina rosa, vuole andare in saletta per giocare, come tutti i bambini dovrebbero fare ma troppo spesso non ne hanno l’opportunità.

Ho resistito cercando di essere propositivo, poi come è andata via sono scoppiato in lacrime.

Mi fa bene venire in questi luoghi, per ricordare ciò che abbiamo passato noi in prima persona e per non dimenticare che ogni giorno mentre ci lamentiamo di un sacco di cose inutili ci sono bambini (e famiglie) che lottano per vivere.