Quartu, boom per l’aperivax in piazza Sant’Elena: 403 neo vaccinati in cinque ore

Sono state 403 le prime dosi inoculate in appena cinque ore a Quartu Sant’Elena, nella piazza della basilica, per l’aperivax organizzato da Ats e Comune. Tutti neo vaccinati che vanno a fare crescere la percentuale totale degli immunizzati in Sardegna, a due settimane esatte dall’entrata in vigore del green pass obbligatorio. Medici e infermieri dell’Ats, supportati dai ragazzi e dalle ragazze di varie associazioni della Protezione Civile, hanno lavorato sino a tardi per riuscire a soddisfare tutte le richieste. Chi è arrivato in piazza, in più di un caso, ha macinato tanti chilometri, visto che non c’era nessun limite territoriale hanno approfittato dei vaccini senza prenotazione anche cagliaritani e residenti nell’hinterland.

Poco dopo mezzanotte gli organizzatori hanno smontato i nove gazebo e portato via le decine di sedie piazzate sul sagrato di Sant’Elena.