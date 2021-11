Quartu, boom di richieste per il taxi solidale: “Una nonnina in carrozzina potrà seguire la messa di Natale”

I viaggi prenotati in appena quattro giorni? “Sei”. Il taxi solidale fa boom a Quartu Sant’Elena, il telefono dell’associazione Anteas è bollente: da sabato scorso a oggi hanno già ricevuto tantissime prenotazioni, soprattutto di ultrasessantenni, malati o disabili, che devono raggiungere uno studio medico, un ospedale o questo o quell’ufficio. Nelle ultime ore è stato il turno “di Teodoro, 85enne di Flumini. Doveva arrivare alle poste per consegnare dei documenti urgenti. Sia lui sia la figlia”, spiega la presidentessa di Anteas, Veronica Muru, “non hanno l’auto. E allora siamo entrate in azione noi, riuscendo a non far perdere quest’importante appuntamento all’anziano. Siamo contenti che il territorio di Quartu inizi a credere in noi e al nostro progetto solidale e siamo convinti di riuscire ad unire tante mani alle nostre”.

E per Natale c’è già un appuntamento importante: “Una donna di ottant’anni da due anni non riesce ad andare alla messa di Natale perchè vive da sola ed è in carrozzina. Il prossimo 25 dicembre riusciremo ad accompagnarla in chiesa grazie al cuore immenso di uno dei nostri tanti volontari”.