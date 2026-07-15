I carabinieri della stazione di Monserrato hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 27enne domiciliato a Quartu Sant’Elena, disoccupato e già noto alle forze di polizia, destinatario di un provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza di Cagliari.

L’uomo dovrà scontare una pena di sei anni di reclusione per un grave reato contro la persona commesso nell’hinterland cagliaritano nel 2023. Il provvedimento è scaturito dalla revoca della precedente misura dell’affidamento in prova.

Dopo essere stato informato dell’ordinanza, il 27enne è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito nella casa circondariale di Uta, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.

L’intervento rientra nell’attività dei carabinieri finalizzata a garantire l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e il controllo del territorio a tutela della sicurezza della collettività.