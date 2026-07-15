Sanluri, shock e sgomento per la casa andata a fuoco dopo una fuga di gas: i proprietari sono riusciti a lasciare l’abitazione e a mettere in salvo i cani ma hanno perso tutto. Scatta la solidarietà da parte della città che si offre di prestare aiuto in qualsiasi maniera. È successo ieri sera, prima un boato fortissimo udito anche a chilometri di distanza e poi le fiamme altissime che, in poco tempo, hanno avvolto e bruciato tutto. In tanti sono accorsi nella periferia di Sanluri per capire cosa fosse successo e, oltre a chiamare i vigili del fuoco, nient’altro è stato possibile fare.

Una volta domato l’incendio si è presentato un triste scenario: tutto è andato distrutto, la giovane coppia ha perso tutto ciò che possedeva. Ora cercano una casa in affitto, con un cortile dove alloggiare i cani e ringraziano “tantissimo per l’aiuto e l’affetto dimostrato”.