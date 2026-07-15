Selargius, ladro in azione al centro sportivo, in via Don Bosco un uomo si è introdotto nella struttura in cerca di qualcosa da rubare. Sorpreso dalle immagini del sistema di videosorveglianza, le immagini sono già in mano alle forze dell’ordine.

La società Asd Futura calcio: “A chi stanotte è entrato furtivamente nella nostra struttura, facciamo presente che le immagini, interne ed esterne ad essa, sono già a disposizione a chi di dovere”.

Sicuramente in cerca di soldi o di qualche oggetto di valore si è dovuto accontentare di birra e patatine: il malvivente si è introdotto all’interno dell’immobile durante le ore notturne senza però mettere in conto le telecamere piazzate sia dentro che fuori la struttura. Ripreso anche chiaramente in viso, non sarà dunque difficile risalire al responsabile.