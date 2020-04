Pula, la clamorosa protesta: i titolari di bar, ristoranti, gelaterie e negozi portano le chiavi dei locali in Comune. Ecco le chiavi dei locali di Pula, capitale turistica del Sud Sardegna, la situazione drammatica del turismo e del commercio sardo è tutta in questa foto. Le prime parole della sindaca Carla Medau, che ha accolto i commercianti in Comune: “Stamattina, con grande commozione, abbiamo ricevuto simbolicamente le chiavi degli esercizi commerciali che aderiscono all’Associazione ViviPula. A consegnarcele la Presidente Anna Maria Baldino con alcuni soci, arrivati in momenti differenti. I commercianti hanno aderito allo sciopero Nazionale delle Partite IVA, accendendo ieri le luci dei loro negozi e lasciando i tavolini vuoti in segno di protesta per l’assenza dei clienti. Nel breve incontro di oggi insieme all’Assessore Zucca abbiamo parlato di possibili scenari di ripartenza, a partire dal progetto pilota “sanitario” che abbiamo già proposto alla Ras ai primi di Aprile, al fine di effettuare un’indagine epidemiologica, affinchè Pula possa trovarsi pronta in vista dell’imminente apertura”.