Pula, arriva l’estate: stop ai parcheggi gratis in centro e nelle spiagge

Pula – Stop ai parcheggi gratuiti nel centro urbano e nelle aree balneari: dal 1° maggio bisognerà pagare il ticket per poter posteggiare l’auto dove sono presenti le strisce blu. Arriva la bella stagione e con essa le restrizioni alla sosta, necessarie per regolare il traffico sia all’interno del paese che presso le località balneari: i distributori automatici di biglietti sono già pronti per entrare in funzione, il pagamento potrà essere effettuato in contanti, tramite carte bancarie e smartphone tranne per i residenti che fino al 10 luglio potranno utilizzare i pass rilasciati nella stagione 2022. Chi ha necessità di un nuovo pass potrà richiederlo inviando una email alla Società Abaco Spa.