Fiori e case campidanesi in mostra ai visitatori: a Samassi via a “Giardini aperti”

Samassi spalanca i portoni delle sue abitazioni ai visitatori della sesta edizione di “Giardini Aperti”: un’occasione unica per poter ammirare le composizioni floreali private che arricchiscono e profumano anche le vie del paese. L’arte dei fiori e delle piante da giardino è ben conosciuta e valorizzata nel centro del Medio Campidano che, da sempre, soprattutto in primavera, regala un tripudio di emozioni a chiunque passeggia in strada e, inevitabilmente, si sofferma ad ammirare la cura degli abitanti che ripongono nel curare aiuole e prati verdi. Di questa passione l’amministrazione comunale ne ha creato un evento, semplice ma molto sentito, che permette ai residenti di sfoggiare con orgoglio il proprio pollice verde e, di conseguenza, invogliare gli appassionati anche dei paesi vicini a ricalcare le orme dei propri “cugini”. Con piccoli gesti si può rendere tutto più speciale poiché la natura già meravigliosa lo è per conto suo: un giardino curato è anche sinonimo di arredo urbano, quella pratica che genera positività e attenzione verso il bene collettivo e privato. Appuntamento questo fine settimana, quindi: alle 11 presso la Sala Consiliare si terrà una discussione aperta riguardo le “Pratiche e processi per la rigenerazione urbana: lo studio di Samassi”. Relatori Grazia Giulia Cocina e Giacomo Mulas. Alle 16, apertura giardini: Giardino Cocco Enedina – Vico Serrenti, 8; Giardino casa Pau – Via Gobetti, Giardino Pittau Dolores-Vicar Serrenti, 10; Giardino casa Pittau – Via Cagliari, 15; Giardino Scano Francesco e Pola Franca – Via Risorgimento 118; Giardino Zara Franco-Via De Gasperi, 11. Domenica 30 aprile, alle 10, Apertura giardini, esposizione florovivaistica del vivai di Serramanna, Orian Flor (presso il giardino di Casa Pau) Green Plant (presso il giardino di Casa Pittau) e per tutta la durata della manifestazione potrà essere visitata la mostra fotografica di giardini, terrazzi e balconi di Samassi presso la Sala Consiliare in via Grazia Deledda.