L’ultimo episodio è stato riferito dal sindaco Melis: una grossa pietra è stata lanciata dentro un balcone con il pericolo di colpire i componenti della famiglia presenti in casa, compresi i bambini.

Complici le serate estive, senza scuola e senza pensieri, rimangono sino a tarda notte in giro per le vie del centro abitato e i parchi cittadini. Niente di strano se non fosse che spesso si accompagnano con bottiglie di super alcolici in mano e invadono la tranquillità della comunità.

A Quartucciu si pensa addirittura a una petizione per chiedere una maggiore vigilanza durante la notte, soprattutto il fine settimana, talmente è alta la tensione tra i residenti.

A Villaspeciosa il sindaco Gianluca Melis condivide pubblicamente la segnalazione ricevuta da un cittadino: “Alle 2,30 qualcuno ha lanciato una pietra sul mio balcone.

Fortunatamente non ha preso nessuno.

Né me né tanto meno i bambini ma la situazione è stata alquanto spiacevole.

Ha colpito il muro ma poteva essere uno dei bambini o la porta finestra.

C’è la festa e tutti vorremo essere di buon umore e goderci la festa senza aver paura che qualcuno abbia di queste idee malsane.

Non saprei neanche dire chi possa averlo fatto perché ero dentro e ho sentito solo la forte botta ma pochi minuti prima sono andati via da casa mia cognata e miei nipoti ed hanno visto un gruppo di ragazzi un po’ agitati.

Ma volevo informarla dell’accaduto nel caso ci fossero altri episodi”.

Melis aggiunge: “Posso capire l’alcol e la voglia di divertirsi, Posso capire l’eccitazione del momento. Posso capire che il forte caldo stressa, posso capire quasi tutto.

Quello che non riesco e non posso capire sono gesti, come questo, che possono creare danni alle persone e alle cose.

Spero non capitino altri episodi disgustosi come questo in futuro e che sia un episodio isolato.

Continuate a divertirvi ma fatelo in modo sano”.