Positivo ad alcol e droga: l’auto si rovescia, muore la moglie 24enne, grave la figlia di sei mesi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un terribile incidente stradale, avvenuto l’altra notte ha spezzato la vita a una donna lasciando la figlioletta di sei mesi in condizioni gravissime. Lo riporta nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net: “La scena del mortale impatto è in via Sant’Anastasia a Fondi, in provincia di Latina, un evento che ha scosso la comunità locale. Era una serata come tante altre. Mariagrazia e il suo compagno, Ali Hoxha, 25 anni, origini albanesi, stavano percorrendo la strada a bordo di una Volkswagen Golf GT. Lui, amante della auto sportive e del taekwondo, era alla guida, mentre lei, madre da pochi mesi per la terza volta, sedeva accanto sul sedile passeggeri. All’improvviso, la tragedia. L’auto è uscita di strada, forse per l’alta velocità, colpendo un muretto. Attimi di terrore e caos, la vettura ha iniziato a ribaltarsi. Una, due, tre volte, rotolando in una carambola devastante di almeno 100 metri”. Una fine terribile, che aveva avuto un presagio in un giochino che la donna aveva effettuato su Fb: “Morirai in un incidente stradale”. Ma purtroppo, ciò è avvenuto per colpa del marito risultato positivo ad alcol e droga.