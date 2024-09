Strage di Paderno Dugnano, confessa il figlio 17enne: “Li ho uccisi io”, sterminata l’intera famiglia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Svolta nella strage di Paderno Dugnano. Ha confessato dopo un lungo interrogatorio il 17enne che, in un primo momento aveva raccontato di aver ucciso il padre per difendere la madre e il fratellino di 12 anni nel cuore della notte. Una versione che non aveva affatto convinto i carabinieri, anche perché il ragazzo non presentava alcuna ferita o segno di colluttazione. Quindi, dopo alcune ore di domande serrate da parte degli inquirenti, il 17enne ha confessato di aver ucciso la sua famiglia: suo padre, 51 anni, la madre di 49 e il fratello minore Lorenzo. Non si conoscono ancora i dettagli dietro questo atroce triplice omicidio di famiglia. Il giovane avrebbe usato sicuramente un’arma da taglio, viste le ferite riportate dalle vittime, e non avrebbe avuto alcuna pietà nemmeno del fratellino. È stato proprio il 17enne a chiamare i soccorsi, fornendo un racconto inverosimile e lacunoso degli eventi agli inquirenti.