Antonello Spada, il giovane sardo muore a 23 anni: era inciampato in una rete di filo spinato. I medici hanno cercato di salvarlo ma dopo 4 giorni in ospedale oggi il suo cuore ha cessato di battere. Non ci sono più speranze per il ragazzo di Noragugume, che aveva riportato un grave trauma cranico dopo una caduta rivelatasi fatale. L’incidente era avvenuto nelle campagne del suo paese, poi quattro giorni di ricovero a Sassari. Era stato il padre che si trovava con lui a dare subito l’allarme facendo chiamare i soccorsi, sul posto era arrivato tempestivamente l’elisoccorso. Una fine davvero sfortunata per il giovane, grande amante delle corse a cavallo, molto conosciuto in tutto il paese.