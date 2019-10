Porto Canale di Cagliari “bloccato”, Conte: “Non posso rimuovere il vincolo, sì alla Zona economica speciale”

Il premier Giuseppe Conte è netto: “Non posso rimuovere il vincolo” sul Porto Canale di Cagliari. Il presidente lo dice al termine dell’incontro con tutti i sindaci della Città Metropolitana a palazzo Viceregio. Prima di lui, il sindaco Paolo Truzzu aveva già anticipato qualcosa: “Conte non ha detto nulla sul Porto Canale”. Rispondendo in diretta Facebook su Casteddu Online, Conte spiega che “stiamo lavorando sul vincolo paesaggistico, ci sono investimenti anche cospicui che sarebbe bene sbloccare”. Ma cancellare quella “spiaggia inesistente” presente nella zona di viale La Plaia sembra essere un’impresa ardua. E, comunque, è emerso che non può essere il governo nazionale a poter intervenire. Conte, però, annuncia che “stiamo lavorando alla perimetrazione della Zona economica speciale, può offrire una fiscalità di vantaggio e, in prospettiva, anche degli investimenti”.

“Confido”, rimarca il presidente del Consiglio, “che tutti questi problemi vengano superati al più presto”. Conte fa anche un accenno alla questione della “decarbonizzazione” della Sardegna: “È fissato al 2025, questo è un governo ‘verde’, abbiamo programmato una green new deal. Abbiamo parlato, a dicembre, con le istituzioni europee. Dobbiamo cercare di lavorare per la transizione energetica e investire nelle energie rinnovabili”.