Nuovo stadio a Cagliari, Truzzu: “Il centro commerciale a Sant’Elia si farà. È già stato approvato”

Il centro commerciale di Sant’Elia (ovvero il blocco di quattro edifici da riempire di negozi che sorgerà nell’area attualmente occupata dalla Sardegna Arena) si farà. C’è già l’accordo siglato dalla precedente amministrazione e per accelerare sul via libera allo stadio del Cagliari non ci sarà alcuna modifica sostanziale da parte di questa amministrazione: le volumetrie rimarranno immutate, anche quelle relative agli spazi commerciali che non piacciono a parte della maggioranza in consiglio comunale e alle associazioni dei commercianti del centro storico cittadino.

Lo ha chiarito il primo cittadino Paolo Truzzu. “Il piano guida di Sant’Elia fa sì che l’investimento sullo stadio non sia soltanto fine se stesso, ma che possa diventare anche un investimento sul quartiere”, dichiara il sindaco, “noi dobbiamo solo dare indirizzi urbanistici e non su metri quadrati eccetera. Ricordo che i volumi destinati agli spazi commerciali già stati approvati da un accordo tra Cagliari calcio, Regione e Comune. Non so se questo accordo sia o meno rivedibile. So però che se approviamo gli indirizzi urbanistici sarà più facile avviare il processo che poi porterà alla convenzione definitiva”.