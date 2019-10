Cagliari, in auto con tre panetti di hashish: in manette 24enne – VIDEO

Un’auto sospetta con a bordo tre giovani ferma nel viale Buoncammino, a Cagliari, ha fatto scattare i controlli dei carabinieri della compagnia di Villanova. I militari, hanno così proceduto al controllo ai fini identificativi. Dalla perquisizione di uno di loro, un giovane di 24 anni di Capoterra, è spuntata fuori della sostanza stupefacente: tre panetti di hashish, per un peso di 3 etti e 500 euro in banconote. Per i militari provento dell’attività di spaccio. E’ stato arrestato in regime di domiciliari.