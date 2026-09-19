Danzano tra il mare e il cielo ma la loro pinna, inizialmente, deve essere stata scambiata per quella degli squali: i due sportivi, infatti, intenti sul sup a godersi l’acqua cristallina, hanno iniziato a remare a gran velocità attirando l’attenzione dei presenti in spiaggia. Qualche risata in sottofondo, i delfini giocherelloni erano a poca distanza dalle persone in acqua che non si aspettavano evidentemente un incontro così ravvicinato.

In tanti questa mattina hanno potuto ammirare gli esemplari, sul web sono numerose le testimonianze che, ancora una volta, raccontano la magia della natura nella spiaggia di Cagliari.