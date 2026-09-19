Ortales di Sandra Mosticone ottiene al Concorso Tre Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia di Castel San Pietro Terme, il premio nazionale più antico e prestigioso dedicato alla selezione dei migliori mieli artigianali italiani, curato dall’Osservatorio Nazionale Miele, ben due gocce d’oro per il miele di eucalipto 2026.
In una stagione apistica segnata da enormi difficoltà produttive a causa delle alte temperature e della siccità, avere un riconoscimento sulla qualità del miele è, oltre che un orgoglio per tutto il territorio di Capoterra sul quale questa azienda opera, una spinta importante per questa giovane apicoltrice che mette il punto sull’eccellenza più che sulla quantità dei propri prodotti.