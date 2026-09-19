Per fortuna le conseguenze, almeno questa volta, non sono state gravi, l’anziana ha riportato un trauma al ginocchio e tanto spavento.

Cresce la rabbia tra i cittadini: “È da quattro anni che segnaliamo e sono quattro anni di silenzio.

Quante persone devono ancora cadere prima che qualcuno si decida a intervenire?

Da quattro anni i cittadini comunicano una situazione di evidente pericolo. Nel frattempo, tante persone sono cadute.

Eppure, nonostante le segnalazioni, le richieste e le continue sollecitazioni, nulla cambia.

Questa non è più una semplice questione di degrado o di manutenzione: è una questione di sicurezza e di tutela dei cittadini. I pedoni hanno il diritto di percorrere un marciapiede senza rischiare di inciampare, cadere e farsi male.

Un’amministrazione non può essere presente soltanto quando deve chiedere il consenso dei cittadini. Deve esserci anche quando i cittadini chiedono interventi, sicurezza e risposte.

Dopo quattro anni servono fatti, serve un intervento. Occorre sicurezza”.