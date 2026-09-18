Cagliari, ennesima rissa tra stranieri, in via Azuni scoppia il caos. Residenti preoccupati: “Non ce la facciamo più”.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni passanti, ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno in strada.

Solo pochi giorni fa è spuntato anche un coltello durante un diverbio sempre in mezzo alla strada, precisamente nel frequentatissimo Corso Vittorio Emanuele.

“Da quando è stato aperto il Caf dedicato a loro la tensione è salita alle stelle, si radunano in via Azuni e spesso litigano tra loro creando scompiglio in tutto il quartiere. Si dileguano, infatti, per le vie limitrofe, complicando la vita a noi residenti. Non siamo contrari, anzi, accogliamo a braccia aperte chi si integra e rispetta le norme come tutti quanti, ma non si può far finta di niente innanzi a questi ripetuti episodi di violenza inaudita”.

È un bollettino di guerra, insomma, “ciò che accade a Stampace tutti i giorni senza soluzione di continuità” aveva spiegato il presidente del comitato dei residenti di Stampace Adolfo Costa solo tre giorni fa, all’indomani dell’ennesimo fatto di sangue avvenuto nel Corso. I cittadini alzano per l’ennesima volta la voce e scrivono al Prefetto: “Abbiamo paura. Chiediamo pattuglie appiedate, telecamere. Chiediamo più controlli”.