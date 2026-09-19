E’ accaduto pochi giorni fa, il 15 settembre, in via Calamattia verso le 22,40. Erano a bordo di una Lancia Ypsilon di colore scuro (nero/blu) e “in circa 4 minuti hanno forzato e rovistato all’interno di due nostri mezzi aziendali” spiega il titolare. Il fatto è avvenuto con estrema disinvoltura, nonostante l’orario.

Abbiamo già sporto denuncia ai Carabinieri e consegnato i video delle nostre telecamere di sorveglianza, che riprendono chiaramente la dinamica ma purtroppo non la targa del veicolo.

Da quanto risulta, sono arrivati e si sono allontanati in direzione Acentro”.

I proprietari lanciano un appello: “Chiediamo un aiuto a chi fosse in zona. Se qualcuno tra le 22:30 e le 23:00 si trovava in Via Calamattia o nelle vie limitrofe e avesse filmati di dashcam video di telecamere private / videocitofoni o avesse semplicemente notato una Ypsilon scura con due ragazzi a bordo Purtroppo in zona ci sono pochissime telecamere, quindi ogni testimonianza è preziosa”.