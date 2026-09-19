Intorno alle 17.40 la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Ozieri è intervenuta in località Bittiridu per soccorrere un anziano caduto all’interno di un vecchio pozzo in disuso. Per il recupero dal pozzo di circa 4m di profondità sono state messe in atto tecniche di soccorso avanzato. In supporto alla squadra di Ozieri sono intervenuti la squadra SAF della centrale di Sassari e gli elisoccorritori giunti sul posto con l’elicottero DRAGO 144. Sul posto anche i carabinieri e due ambulanze del 118 che hanno preso in consegna il malcapitato, per poi trasportarlo al pronto soccorso di Ozieri.