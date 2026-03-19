Il tempo delle incertezze è scaduto. Il Comitato Sardegna Funzionari PNRR (FG-FT) ha inviato oggi ad ANCI Sardegna un dossier tecnico che mette al sicuro i cantieri dell’Isola. Non è una semplice richiesta di categoria, ma una soluzione operativa per i 377 Comuni sardi. La Copertura Economica e l’Orizzonte 2029: il dossier individua la copertura integrale e tassativa nelle risorse europee del PN Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe), specificamente attraverso l’Azione 1.1.2. Questa linea di finanziamento (FSE+) è stata istituita dall’Europa e dallo Stato con l’obiettivo esclusivo di rafforzare la capacità amministrativa degli Enti Locali del Mezzogiorno.

L’architettura finanziaria proposta garantisce la copertura degli oneri assunzionali a totale invarianza di spesa per i bilanci comunali fino al 31 dicembre 2029. Attivare questa leva oggi significa non solo stabilizzare le competenze necessarie al PNRR, ma mettere in sicurezza il personale tecnico per tutta la durata dei cicli di rendicontazione e audit dell’Unione Europea, senza gravare per un solo euro sulle risorse ordinarie dei Comuni o della Regione.

Il Ruolo dei Sindaci: insieme alla proposta normativa, il Comitato ha inviato ad ANCI la bozza di Manifestazione d’Interesse. I Sindaci sono chiamati a sottoscriverla immediatamente per formalizzare il proprio fabbisogno. ‘Proteggere i tecnici esperti (FG-FT) significa proteggere i collaudi e le rendicontazioni del 2027’, spiega il Comitato. ‘Chi non aderisce oggi, espone il proprio Comune al rischio di dover restituire i finanziamenti UE per carenza di personale durante le fasi critiche di audit e chiusura dei progetti’.

Insieme alla proposta normativa, il Comitato ha inviato ad ANCI la bozza di Manifestazione d’Interesse. I Sindaci sono chiamati a sottoscriverla per formalizzare il proprio fabbisogno tecnico, con un’attenzione particolare ai Comuni sotto i 5.000 abitanti. ”Per queste realtà, che rappresentano l’ossatura della Sardegna, la perdita di un funzionario esperto significa la paralisi amministrativa”, spiega il Comitato. ”Proteggere i tecnici significa garantire che anche il più piccolo dei Comuni possa completare i collaudi del 2027 e non sia costretto a restituire i finanziamenti UE per carenza di personale durante le fasi di audit”.

L’Appello: la proposta sfrutta la specialità dello Statuto Sardo e le deroghe nazionali (D.L. 44/2023). “Abbiamo consegnato l’architettura normativa e individuato la copertura economica: ora i Sindaci facciano pressione sulla Regione affinché il dossier diventi legge”.

Il Comitato FG-FT Sardegna si rende pienamente disponibile a collaborare con ANCI Sardegna per fornire ogni supporto tecnico necessario e ausilio ai Sindaci nella compilazione della Manifestazione d’Interesse e nella valutazione dei fabbisogni organici, al fine di garantire una transizione rapida ed efficace verso la stabilizzazione.

“Con la consegna di questo dossier, il Comitato intende offrire un contributo risolutivo per la continuità amministrativa della Sardegna. Esistono tutti i presupposti normativi ed economici per procedere: la palla passa ora alla politica per trasformare questa visione in una realtà concreta al servizio dei cittadini”, concludono dal Comitato.