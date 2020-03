“Pizza Corona”, il finto assurdo spot francese che fa infuriare gli italiani: “Vergognoso, ritiratelo”, interviene persino la ministra Bellanova. Il nostro giornale partner Quotidiano.net racconta: “Il filmato – che vuole essere un misto tra satira e parodia – mostra un finto spot della “Pizza Corona“. Protagonista quello che viene rappresentato come un pizzaiolo italiano mentre estrae da un forno elettrico una improbabile ‘funghi e peperoni’. Il presunto cuoco nostrano, stereotipato con baffo e cappello da chef, tossisce sulla pizza, rilasciando anche un’evidente dose di muco. Ed è proprio questo ‘l’ingrediente’ clou della Corona, la pizza che “farà il giro del mondo”. L’ironia dei cugini francesi non viene però accolta col sorriso al di qua delle Alpi”. Bellanova accusa Canal+ di mandare in onda “fake news per diffondere paura, dividere, creare barriere ma anche legittimare la concorrenza sleale”. Perché il coronaviurs “non si trasmette tramite cibo”. E ancora: “I nostri prodotti sono sicuri, di altissima qualità, e lo certificano i controlli che effettuiamo ogni giorno, fra i più stringenti al mondo”.