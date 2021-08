Pirri, l’sos: “Piazza delle Aquile devastata, i ragazzini spaccano cestini e spacciano tra la spazzatura” (VIDEO)

Da piazza gioiello ad area dimenticata e terra di vandali. Ecco come si presenta piazza delle Aquile a Pirri, tra via Corridoni e via Toti regna, quasi ovunque, il degrado. Attaccate ai pali della luce ci sono alcune telecamere, ma sembra che non siano mai state accese dal Comune. E i cittadini protestano, lamentando bivacchi e situazioni decisamente pericolose. Angelo Pacetto, 49 anni, residente nella zona, ha realizzato vari filmati di denuncia. “Panchine e cestini per la spazzatura spaccati, in alcuni casi riempiti all’inverosimile. Questa piazza era un luogo ideale e ottimale per i bambini e per le loro famiglie, ora è terra di teppistelli”, racconta, mentre mostra ciò che resta di alcune panchine e raccoglitori cilindrici dei rifiuti. “La sera ci sono ragazzini che fumano, qualcuno sostiene anche che spaccino. Ho segnalato tutto al sindaco Paolo Truzzu con dei messaggi privati, ma non è cambiato nulla”.

“Non ricordo di aver mai visto un vigile urbano, qui. Ci sono le telecamere, perchè non sono accese? Cosa dobbiamo fare per fare in modo che qualcuno salvi la piazza? Insieme ad altri residenti abbiamo creato una sorta di comitato di zona, quando portiamo i nostri cani a fare i bisogni ripuliamo tutto con le buste”.