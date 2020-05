322 GIORNI DI ALIGA

Dopo San Michele e Sant’Elia oggi, ho fatto un giro per Pirri e la situazione anche qui è addirittura peggiorata. Cumuli ovunque, sopratutto nelle via Duca di Genova, Via Nelson, Via del lentisco e nei pressi di Santa Teresa e Baracca Manna.

La giunta Truzzu parla, promette ma non risolve.

L’emergenza rifiuti ormai tocca tutti i quartieri.

Valerio Piga [Arrosa Collettivo]