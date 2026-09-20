La Criticità Ordinaria era inizialmente prevista fino alle 14. Prescrizioni particolari per Pirri

Prorogata fino alle 21 di domenica 20 settembre 2026 l’Allerta Meteo Gialla per rischio idrogeologico per temporali

Nel nuovo bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale è stata prorogata fino alle 21 di oggi, domenica 20 settembre 2026, l’Allerta con Criticità Ordinaria – Allerta Gialla per rischio idorgeologico per temporali che interesserà anche il Campidano.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Secondo l’avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione: