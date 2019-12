Picchiato perché gay, ragazzo preso a bottigliate in strada da dieci persone

Una ferita alla testa e un forte trauma al torace. Questi i danni subiti da un 25enne a Milano in seguito a quella che potrebbe essere un’aggrrssione omofobia. Il giovane si trovava vicino a Porta Ticinese, luogo famoso per la movida notturna. Agli agenti della polizia Municipale ai quali si è rivolto ha spiegato di essere stato circondato da almeno dieci persone che l’hanno preso a bottigliate solo perché gay. Una vicenda inquietante: l’uomo è stato trasportato all’ospedale ma le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi. Spetta ora ai poliziotti visionare i filmati delle telecamere pubbliche per cercare di risalire al gruppo di balordi.